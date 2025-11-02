Pescara umiliato a Palermo, Brosco: «Dobbiamo chiedere scusa ai tifosi, non meritavano una sconfitta così»

Il capitano Riccardo Brosco ha parlato ai microfoni di Rete8 dopo la pesante sconfitta del Pescara al “Barbera”, analizzando con lucidità il momento della squadra e assumendosi le proprie responsabilità.

«Il presidente ha ragione – ha dichiarato Brosco –. Già dall’ultima palla del primo tempo eravamo cinque contro tre e non ce lo possiamo permettere. In questo genere di campi dobbiamo correre fino al 95’. La prima cosa da fare è chiedere scusa ai tifosi, che non meritavano questo».

Il difensore ha poi sottolineato come il crollo sia arrivato dopo un buon avvio: «Avevamo fatto un grande primo tempo e avevamo avuto anche le palle per passare in vantaggio. Non può finire 5-0. Il problema sono state le rincorse e le seconde palle».

Infine, un messaggio di unità al gruppo: «Dobbiamo lavorare di più, abbiamo tolto un giorno di riposo. Dobbiamo stare insieme, è troppo importante mantenere questa categoria».