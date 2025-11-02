Tuttosport: “Questo sì è vero Palermo”

Come scrive Luigi Butera su Tuttosport, il Palermo si regala la serata perfetta per il suo 125° compleanno, cancellando le nubi che si erano addensate dopo le ultime due sconfitte. Al “Barbera” è festa grande: cinque gol, una prestazione convincente e un pubblico in estasi per la squadra di Filippo Inzaghi, che ritrova il sorriso e la fiducia.

Una partita dominata in lungo e in largo, soprattutto nella ripresa, dopo un avvio in cui il Pescara aveva spaventato i rosanero con tre occasioni nitide firmate Di Nardo, Dagasso e Caligara. Poi, come riporta Butera su Tuttosport, il Palermo ha cambiato marcia: al 23’ il vantaggio di Pierozzi, sugli sviluppi di una rimessa laterale di Augello, ha sbloccato i padroni di casa e acceso la festa.

Da lì in poi, un monologo. Segre, entrato al posto dell’infortunato Gomes, ha firmato di testa il raddoppio su cross dello stesso Pierozzi; lo stesso esterno, protagonista assoluto e uomo partita, ha realizzato la doppietta personale portando il punteggio sul 3-0. Poi è arrivato il turno di Brunori, finalmente in gol nel giorno del suo compleanno, e infine quello di Diakité, che ha completato la manita sfruttando un assist di Vasic.

Come evidenzia Luigi Butera su Tuttosport, nel giorno della festa rosanero si è rivisto il Palermo dei tempi migliori: squadra aggressiva, concentrata, compatta, capace di gestire e colpire con lucidità. Un successo che rilancia le ambizioni promozione e riaccende la connessione con il pubblico, accorso in massa per celebrare una data storica.

Nel pre-partita, lo stadio ha vissuto un autentico spettacolo in stile “City Group”, con esibizioni musicali, sfilata delle “leggende” rosanero e coreografie imponenti. Poi, sul campo, il miglior regalo possibile: una vittoria larga, meritata e simbolica.

Come scrive in chiusura Butera su Tuttosport, «finalmente il Palermo torna a sorridere: per il Pescara, invece, una batosta che fa malissimo».