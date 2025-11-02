Palermo-Pescara: Inzaghi esulta sui social

Al termine di una settimana delicata e nel giorno del 125° anniversario del club, Filippo Inzaghi ha voluto celebrare sui social il momento simbolo della rinascita del suo Palermo.

Su Facebook, il tecnico rosanero ha pubblicato la foto dell’abbraccio con i suoi giocatori dopo il gol di Pierozzi, che ha sbloccato la sfida contro il Pescara, accompagnandola con una frase semplice ma densa di significato:

«Tratto da una storia vera 💗🖤».

Quell’abbraccio, esploso dopo l’1-0 firmato dall’esterno toscano, è diventato l’immagine della serata perfetta del Palermo: una squadra unita, capace di reagire alle critiche e di ritrovare entusiasmo, gioco e identità.

Il post di Inzaghi, condiviso poche ore dopo la vittoria, è stato sommerso dai commenti dei tifosi, che hanno visto in quelle parole il segno della rinascita di un gruppo tornato a crederci davvero.