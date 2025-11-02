Pierozzi eletto dai tifosi “Player of the Match” di Palermo-Pescara

Il Palermo F.C. ha annunciato sui propri canali ufficiali che Niccolò Pierozzi è stato eletto dai tifosi come Player of the Match della sfida contro il Pescara, vinta 5-0 al “Barbera”.

La votazione si è svolta sull’app ufficiale della società rosanero, dove i sostenitori hanno scelto il numero 27 come miglior giocatore della serata, dopo una prestazione straordinaria coronata da due gol e un assist.

Nel post pubblicato su X (ex Twitter), il club ha celebrato il risultato scrivendo:

«🥇 Due gol e un assist: Nicco Pierozzi è il Player of the Match di #PalermoPescara 💪».

Un riconoscimento speciale per l’esterno toscano, sempre più protagonista nella squadra di Filippo Inzaghi, capace di accendere il “Barbera” con corsa, qualità e concretezza