Palermo-Annecy 3-2: Le Douaron decide all’88’, rosanero vincenti nell’ultimo test a Châtillon

Il Palermo chiude con una vittoria il ritiro estivo di Châtillon, superando 3-2 i francesi dell’Annecy al termine di un’amichevole ricca di spunti e gol. Dopo un primo tempo dominato e una ripresa più sofferta, è Le Douaron a firmare la rete decisiva nel finale, confermando il buon momento dell’attacco rosanero.

La squadra di Inzaghi parte forte e al 4′ è già in vantaggio con Pohjanpalo, lesto a controllare e insaccare sugli sviluppi di un corner di Augello. Il raddoppio arriva al 23′, con Segre che stacca di testa ancora da palla inattiva e firma il 2-0. Il Palermo preme, gioca con qualità e sfiora il tris con Pierozzi e Ceccaroni.

Nella ripresa, come spesso accade nelle amichevoli, i tanti cambi spezzano il ritmo e l’Annecy rientra in partita. Al 14′ l’arbitro fischia un rigore dubbio per un contatto su Neelakandan, che Raache trasforma. I francesi prendono fiducia e al 32′ trovano il pari proprio con Neelakandan, che con un sinistro preciso batte Gomis.

Nel finale però il Palermo ritrova ordine e all’88′ è Le Douaron, entrato nella ripresa, a firmare il 3-2 con un tocco sotto porta dopo un’azione insistita. Una rete che chiude il ritiro nel migliore dei modi.

Per i rosanero è il quinto test estivo, il primo giocato contro una squadra di categoria superiore rispetto alle precedenti, e Inzaghi può ritenersi soddisfatto: l’identità inizia a vedersi, ma servirà lavorare ancora sulla tenuta e la fase difensiva.

Palermo-Annecy 3-2

Stadio “E. Brunod”, Châtillon – Mercoledì 30 luglio 2025

Marcatori:

4′ Pohjanpalo (P), 23′ Segre (P), 59′ Raache (A, rig.), 77′ Neelakandan (A), 88′ Le Douaron (P)

Formazione iniziale Palermo (3-5-2):

Gomis; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Ranocchia, Vasic, Augello; Brunori (C), Pohjanpalo.

A disposizione: Desplanches, Di Bartolo, Lund, Palumbo, Gomes, Di Francesco, Bani, Nicolosi, Avena, Le Douaron, Blin, Corona, Squillacioti, Brutto.

Allenatore: Inzaghi