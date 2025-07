Agostini: «Palermo tra le prime quattro. Il Cesena? Può fare meglio dell’anno scorso»

Massimo Agostini, ex attaccante di Milan, Roma e Napoli, oggi membro del Consiglio d’Amministrazione del Cesena nonché responsabile del settore giovanile del club romagnolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della presentazione del calendario di Serie B 2025/26, tenutasi a Mantova.

Interpellato sull’avversaria ideale per cominciare la stagione, Agostini ha dichiarato:

«Non ci sono motivi particolari. Mi sento di dire che potremmo andare a Frosinone. Ho questa sensazione».

L’ex bomber ha poi tracciato una panoramica del campionato cadetto, definendolo estremamente equilibrato, ma con alcune favorite:

«A parte le prime quattro squadre, che potrebbero essere Monza, Venezia, Empoli e Palermo, e ci metto anche lo Spezia, le altre si giocheranno un campionato molto bilanciato. Il Cesena spero che possa fare qualcosina in più rispetto all’anno scorso e riproporsi nel migliore dei modi. Abbiamo dei giovani interessanti, speriamo che il mercato porti ancora qualcosa per valorizzare la squadra».

Infine, un commento sul mercato del Cesena e sulle possibili aree di intervento:

«Qualche movimento sarà fatto, anche se è un mercato abbastanza chiuso: si pensa più alle uscite che alle entrate. Tutte le società hanno a che fare con contratti pluriennali e scelte tecniche che ormai non vanno più bene. Per questo, al momento, si lavora più sulle uscite. Il DS Fusco sta comunque facendo qualcosa. Qualche entrata sta arrivando. E, come dice il mister, se lo conosco un po’, manca una pedina dietro. Qualcosa anche in mezzo al campo, e davanti sarebbe importante».