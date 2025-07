De Laurentiis: «Siamo vicini a Verreth. Il Bari? Spero sia una squadra che mette paura»

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della presentazione del calendario della Serie B 2025/26, andata in scena a Mantova. Inevitabile, prima di tutto, un pensiero alla tragedia che ha colpito il centrocampista Jellert Verreth, a cui il club ha voluto esprimere tutta la propria vicinanza.

«È stato un momento difficile per tutti quanti – ha affermato De Laurentiis – siamo vicini al ragazzo, cerchiamo di dargli tutto l’appoggio possibile. Ringrazio la FIGC, la Lega di B e le squadre che ci hanno mandato messaggi di solidarietà. Sono momenti inaspettati che arrivano come un fulmine a ciel sereno».

Pur in un contesto così delicato, il presidente ha commentato l’inizio della nuova stagione:

«Forse meglio affrontare subito gli avversari più ostici, perché non hanno avuto il tempo, come tutti, per organizzarsi al massimo e le partite sono ancora più imprevedibili».

Quanto alle insidie del campionato, De Laurentiis ha indicato le squadre retrocesse dalla A come favorite:

«Inizialmente le retrocesse dalla Serie A, perché hanno giocatori importanti, ma la Serie B è imprevedibile come abbiamo visto».

Infine, una battuta sul potenziale del suo Bari:

«Lo scorso anno lo è stata per lungo tempo, mi auguro che possa essere una squadra che metta paura».