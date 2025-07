Carles Perez ricoverato d’urgenza: morso ai genitali da un cane mentre cercava di sedare una rissa tra animali

Momenti di grande preoccupazione per Carles Perez. L’esterno offensivo spagnolo, ex Roma e Barcellona, attualmente in prestito all’Aris Salonicco, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato morso ai genitali da un cane.

Secondo quanto riportato dai media greci, l’episodio è avvenuto nei pressi del centro sportivo dell’Aris. Il calciatore stava tentando di separare due cani coinvolti in una violenta colluttazione, quando uno dei due animali lo ha azzannato nella zona inguinale, procurandogli una profonda ferita ai testicoli.

Perez è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale a Salonicco. La prognosi resta riservata, ma si prevede con ogni probabilità un intervento chirurgico nelle prossime ore. Il club e lo staff medico mantengono il massimo riserbo sulle condizioni dell’atleta, mentre dall’ambiente calcistico iniziano ad arrivare messaggi di vicinanza.