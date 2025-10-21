Palermo, allenamento pomeridiano al CFA: lavoro aerobico per i titolari, tiri in porta per il resto del gruppo

Allenamento pomeridiano oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno svolto un gioco di posizione 10 contro 7. Successivamente, i calciatori impegnati nella gara contro il Modena hanno proseguito con un lavoro aerobico di scarico, mentre il resto del gruppo ha effettuato un’esercitazione mirata sui cross e tiri in porta, sotto la supervisione dello staff tecnico.

Il Palermo continua così la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di ritrovare subito la vittoria dopo il pareggio del “Barbera”.