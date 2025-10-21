Palermo, allenamento pomeridiano al CFA: lavoro aerobico per i titolari, tiri in porta per il resto del gruppo

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Allenamento pomeridiano oggi al Palermo CFA per la squadra guidata da Filippo Inzaghi.

Dopo una prima fase di riscaldamento, i rosanero hanno svolto un gioco di posizione 10 contro 7. Successivamente, i calciatori impegnati nella gara contro il Modena hanno proseguito con un lavoro aerobico di scarico, mentre il resto del gruppo ha effettuato un’esercitazione mirata sui cross e tiri in porta, sotto la supervisione dello staff tecnico.

Il Palermo continua così la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato, con l’obiettivo di ritrovare subito la vittoria dopo il pareggio del “Barbera”.

Ultimissime

Juve Stabia, arriva il comunicato: «Nessun rischio di penalizzazione, la società va avanti»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Spezia, accordo con Pagliuca saltato per divergenze contrattuali

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Catanzaro, Polito: «Con il Palermo gara difficile, occasione giusta per sterzare»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Sampdoria, Foti in prima linea: «Il passato è alle spalle, ora pensiamo al Frosinone» — Gregucci: «Serve umiltà e risultati»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Palermo, allenamento pomeridiano al CFA: lavoro aerobico per i titolari, tiri in porta per il resto del gruppo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025