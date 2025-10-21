Augello: «Il mio primo gol al Barbera? Arriverà. Peda già pronto, Corona talento di Palermo»

Nel corso dell’intervista rilasciata a Radio TV Serie A, Tommaso Augello ha ricordato i momenti più significativi della sua carriera e fissato gli obiettivi personali con la maglia rosanero. «La mia prima partita in Serie B fu proprio al Barbera, e rimasi impressionato. Ho pensato: “sono arrivato nel calcio che conta”».

Augello: «Inzaghi è metodico e maniacale nei dettagli»

Sul suo rapporto con il gol, Augello ha sorriso: «Non ho fatto tantissimi gol, ma spesso belli. Mi piacerebbe segnare il primo al Barbera, sono sicuro che arriverà presto. Mi piace anche far segnare i compagni, un assist vale come un gol».

Due nomi tra i compagni che più lo hanno colpito: «Patrick Peda, che sta giocando tanto ed è già molto maturo, e Francesco Corona, che gioca meno ma ha qualità importanti ed è un figlio di Palermo».

Augello: «Palermo è ambizione, passione e professionalità. Il Barbera ti dà una marcia in più»

Infine, un pensiero speciale per un maestro del calcio italiano: «Claudio Ranieri è stato l’allenatore più importante della mia carriera. Una persona vera, umile, educata, capace di leggere le partite come pochi e di tirare fuori il massimo da ciascun giocatore».