Augello: «Palermo è ambizione, passione e professionalità. Il Barbera ti dà una marcia in più»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2025

Intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A, Tommaso Augello ha raccontato il suo impatto con l’ambiente rosanero e la forza di una piazza che vive di entusiasmo e appartenenza. «Mi sono accorto subito della grandezza e dell’importanza del club e del gruppo. Sono felice: c’è grande ambizione e un pubblico straordinario», ha dichiarato il terzino sinistro del Palermo.

Nel pieno delle celebrazioni dei 125 anni del club e dopo l’amichevole-evento con il Manchester City, Augello ha sottolineato il peso del fattore Barbera: «Sono pochi gli stadi che ti trasmettono un’emozione così. Giocarci ogni due settimane è speciale».

Sulla scelta di scendere in B, nessun dubbio: «La B l’avrei accettata solo per il Palermo. Ho scelto un progetto importante perché sono sicuro che torneremo dove meritiamo».

Alla domanda su come descrivere la piazza, Augello non ha esitato: «Ambizione, passione e professionalità. Qui c’è tutto: cura dei dettagli, strutture moderne, persone che ci seguono ogni giorno per metterci nelle migliori condizioni».

