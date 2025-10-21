Augello: «Inzaghi è metodico e maniacale nei dettagli»

Sempre ai microfoni di Radio TV Serie A, Augello ha svelato alcuni retroscena sul lavoro quotidiano con Filippo Inzaghi, sottolineando il carisma e la precisione del tecnico rosanero: «Con Inzaghi si sente lo spessore del calciatore e dell’uomo. Appena arrivato si è creato subito un feeling con la piazza».

Augello: «Palermo è ambizione, passione e professionalità. Il Barbera ti dà una marcia in più»

Sul modo di lavorare, il difensore ha spiegato: «È molto metodico, ripete i concetti e cura i dettagli: dai movimenti ai calci piazzati, nulla è lasciato al caso. È una persona che ti trasmette la voglia di curare ogni particolare».

Per Augello, il segreto del Palermo di oggi è chiaro: «Dobbiamo trovare equilibrio, lavorare con mentalità e convinzione. Ogni allenatore ha le sue idee, ma ciò che conta davvero è l’atteggiamento quotidiano».