Palermo, allenamento mattutino a Torretta: lavoro sulla fase difensiva verso la sfida con il Monza
Prosegue la preparazione del Palermo in vista del big match di sabato contro il Monza. Questa mattina i rosanero guidati da Filippo Inzaghi sono scesi in campo al Centro Sportivo di Torretta per una nuova seduta di allenamento.
La sessione è iniziata con un lavoro di forza in palestra, prima di trasferirsi sul terreno di gioco per la parte tattica.
Nel corso dell’allenamento la squadra ha svolto esercitazioni dedicate alla fase difensiva, uno degli aspetti su cui lo staff tecnico sta lavorando con particolare attenzione in vista della trasferta allo U-Power Stadium.
La seduta si è poi conclusa con una partita 10 contro 10 a metà campo, utile per testare ritmi e soluzioni tattiche a pochi giorni dallo scontro diretto contro il Monza.