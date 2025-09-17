Palermo al lavoro verso il Bari: il report dell’allenamento
PALERMO – Prosegue la marcia di avvicinamento al big match di venerdì sera contro il Bari. Questa mattina la squadra di Filippo Inzaghi si è ritrovata al centro sportivo rosanero per una nuova sessione di lavoro in vista dell’anticipo della quarta giornata di Serie B.
Il gruppo ha iniziato con una fase di attivazione tecnica caratterizzata dai consueti torelli, per poi concentrarsi su un’esercitazione specifica dedicata alla fase offensiva. A chiudere la seduta, una partitella a campo ridotto utile a testare intensità, ritmo e soluzioni tattiche in vista della sfida contro i pugliesi.
L’obiettivo dello staff tecnico è mantenere alta la concentrazione, dosando le energie in una settimana che porterà i rosanero a giocarsi una gara importante per consolidare il primato in classifica.
Il Palermo continua così la preparazione con entusiasmo e compattezza, spinto dall’attesa crescente dei tifosi per una sfida che si annuncia di grande fascino al “Barbera”.