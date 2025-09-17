Palermo-Bari, biglietti gratuiti per le associazioni di volontariato: l’iniziativa del club rosanero

PALERMO – In occasione della sfida tra Palermo e Bari, valida per la 4ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026 e in programma venerdì 19 settembre alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera, il club rosanero ha scelto di aprire le porte della passione calcistica anche al mondo del volontariato.

La società ha infatti deciso di destinare un quantitativo di biglietti gratuiti alle associazioni del territorio, con priorità per quelle impegnate nelle politiche a favore di infanzia e giovani. I posti riservati saranno collocati nell’anello inferiore del settore ospiti, in seguito al divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Bari e alla contestuale autorizzazione concessa dalle Autorità di Pubblica Sicurezza per la vendita ai tifosi locali.

Le associazioni interessate potranno inviare la propria richiesta dalle ore 14.00 di mercoledì 17 settembre fino alle 12.59 di giovedì 18 settembre, attraverso una mail a info@palermofc.com

. Ogni realtà potrà richiedere fino a 40 biglietti, con la possibilità di un accompagnatore maggiorenne ogni 5 minori. Alla domanda dovranno essere allegati statuto o atto costitutivo e la richiesta ufficiale su carta intestata, firmata dal legale rappresentante, specificando il numero di adulti e minori.

Le richieste incomplete o inviate oltre i termini non saranno prese in considerazione. Il Palermo FC valuterà le domande rispettando l’ordine di presentazione fino ad esaurimento posti. In caso di accoglimento, le associazioni riceveranno le credenziali per accedere al portale di biglietteria e scaricare i titoli d’ingresso.

I biglietti dovranno essere mostrati ai tornelli (dal n.1 al n.6 della Curva Sud) su smartphone o in formato cartaceo, insieme a un documento d’identità valido.

Con questa iniziativa, la società rosanero conferma la propria attenzione al territorio e al mondo del sociale, trasformando una grande sfida sportiva in un’occasione di inclusione e partecipazione.