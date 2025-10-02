Palermo al lavoro a Torretta: focus su costruzione e fase offensiva in vista dello Spezia

Prosegue la preparazione del Palermo in vista della trasferta di sabato contro lo Spezia. La squadra di Filippo Inzaghi si è ritrovata questo pomeriggio al centro sportivo di Torretta per una nuova sessione di allenamento.

Come comunicato dalla società rosanero, dopo il consueto riscaldamento il gruppo ha svolto un’esercitazione tattica dedicata alla costruzione dal basso, seguita da un lavoro mirato sulla fase di costruzione e sviluppo offensivo. La seduta si è conclusa con esercizi individuali personalizzati.

Il Palermo, ancora imbattuto in campionato, punta a confermare la propria solidità e a ritrovare brillantezza in zona gol nell’attesa sfida del “Picco” contro lo Spezia di D’Angelo.