Palermo a Cosenza: Gomes torna, Segre non si tocca. In mediana resta un posto libero

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo impegnato sabato a Cosenza e sulle scelte di Mignani.

Due rientri, due assenze confermate e un ballottaggio a tre: se a Cosenza Mignani non dovrà più fare i conti con l’emergenza a centrocampo, i dubbi su quale sistema di gioco attuare non mancano e i tempi per gli esperimenti sono piuttosto ristretti.

Al Marulla Mignani potrà nuovamente contare su Gomes e Coulibaly, che hanno saltato per squalifica il match con i blucerchiati: il numero 4 è pressoché certo di riprendere posto nell’undici iniziale, ma non sa se lo farà in una linea a tre, a quattro o a cinque. Tutto dipenderà dal modo in cui il tecnico ridisegnerà il Palermo con gli stop a Lucioni e Di Mariano, a causa dei quali serviranno nuove soluzioni in difesa e sugli esterni andando inevitabilmente a modificare anche gli altri reparti: a prescindere dal modulo adottato Gomes ci sarà così come Segre.

Se venisse confermata l’opzione del 4-3-1-2, storicamente modulo preferito di Mignani, a contendersi la terza piazzola sarebbero Stulac, Henderson e Coulibaly: i primi due sono reduci da una prestazione positiva con la Sampdoria, il terzo ha smaltito sia la squalifica sia il problema fisico che contro il Pisa ne aveva limitato l’utilizzo a venti minuti. Al momento lo sloveno è in leggero vantaggio sui compagni di reparto.