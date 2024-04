Corriere dello Sport: “Mantova in B. Possanzini l’emergente già conteso”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Mantova di Possanzini promosso in B.

Il day-after, un lungo seguito del trionfo straordinario che forse ne segnerà una carriera, è anche l’ideale finestra sul futuro per Davide Possanzini. Il Mantova ha completato la propria rincorsa con triplo salto carpiato, vede la B dopo una stagione da cavalcata vera nel girone A di un campionato che già sembrava troppa grazia. E il proprio allenatore può già considerarsi nel mirino di chi, certi profili, sa sceglierli bene. Possanzini piace infatti al Sassuolo, che però prima deve scrollarsi di dosso la paura di una retrocessione. Ma questo è anche il periodo, un po’ per tutti, di prenotare il futuro. A Mantova la salvezza sembrava uno sfizio in partenza, e il ritorno in B dopo 14 anni esalta pure la filosofia di calcio che appartiene a Possanzini.

Il contratto di Possanzini col Mantova era di fatto già rinnovato da diverse settimane: sarebbe bastato un piazzamento ai playoff, nelle intenzioni del presidente Piccoli e del ds Botturi, per pianificare insieme il futuro. Ora lo si potrà fare strutturando una presenza del club in B. A patto che per Possanzini non arrivi quella proposta da non lasciarsi scappare mai, in questi casi. L’immagine della squadra che solleva il proprio allenatore, portandolo in trionfo, vista lunedì sera a Meda durante i festeggiamenti potrebbe non essere l’ultima istantanea di Possanzini con il Mantova.