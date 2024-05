La Reggiana perde contro la Samp, Nesta: «Non mi è piaciuta la gestione dell’arbitro»

Alessandro Nesta ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa per 1 a 0 contro la Sampdoria. Di seguito un estratto delle sue parole:

«Abbiamo preparato la partita per vincerla. Dopo un primo tempo così così, nella ripresa siamo usciti alla grande e potevamo pareggiare. Il pari era più giusto. Ho perso la testa nel finale perché la gestione dell’arbitro non mi è piaciuta. Mancano 30 secondi alla fine, c’è una punizione a favore e fischi la fine. Me la deve spiegare. In un posto così bello, con un tifo spaziale. Questo è uno stadio da A, un posto bellissimo. L’arbitro mi ha buttato fuori. Non è giusto. E’ la gestione che è sbagliata. Ha fischiato pochissimo. Poi c’era fallo e fischia. Una punizione da lì la fa battere anche al 100′. Io non ce l’ho con la Sampdoria ma con l’arbitro che ha gestito male. Poi ho perso la testa. Crediamo in un sogno e pretendo».