La Samp vuole superare i rosanero, Pirlo: «Nostra svolta quando abbiamo battuto il Palermo»

Grazie al gol di Sebastiano Esposito la Sampdoria ha vinto 1 a 0 contro la Reggiana, e adesso mette nel mirino il sesto posto occupato dal Palermo a 90 minuti dalla fine del campionato. Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa nel post-partita. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

«Sensazioni? E’ stato veramente bello già dall’arrivo del pullman. I giocatori hanno sentito questa energia facendo un primo tempo fantastico e inteso con voglia di portare a casa la partita. E’ stata una festa prima per Eriksson con tanti giocatori che hanno fatto la storia della Sampdoria e poi lo è stato dopoSiamo calati un po’ fisicamente, un po’ di paura di non portarla a casa. La Reggiana sapevamo che sarebbe venuta a fare la sua partita, ha fatto un campionato straordinario con un grande allenatore. Oggi però era troppo importante

Basta giocare in questo stadio e ti motivi da solo. Le motivazioni quando arrivi a giocarti un sogno vengono da sole. E’ vero che l’appetito vien mangiando perché sono queste le partite che hai il piacere di giocare. Ora non poniamoci limiti, non dobbiamo nasconderci: giochi i playoff per andare in Serie A. Gara della svolta? Forse più la gara casalinga con il Palermo. Eravamo messi male come punti e come energia. Eravamo stanchi mentalmente con tante pressioni, pochi punti. Quella vittoria ci ha dato una spinta in più e ci ha fatto capire che potevamo giocarcela anche con queste squadre. Bisogna fargli i complimenti perché è una squadra giovane, giocare con la maglia della Samp non è facile. Ma non abbiamo fatto ancora niente».