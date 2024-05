“Si chiude un ciclo”: lascia ufficialmente DAZN e i telespettatori impazziscono | Maremoto in piena notte

Annuncio clamoroso arrivato dal diretto interessato, che da un altro indizio importante sul futuro suo e di un altro grande nome.

Al giorno d’oggi anche le emittenti televisive si fanno la guerra per quanto riguarda il ”mercato” degli opinionisti. Questi passano da una rete ad un’altra, in base soprattutto alle offerte economiche ricevute.

Uno di questi volti noti nelle ultime ore ha lasciato Dazn, famosa per la trasmissione delle partite del nostro campionato e non solo. Ma il suo destino non sarà su nessun altro canale.

A quanto pare infatti il futuro del commentatore sta per avere una svolta inaspettata, che ha fatto impazzire i tifosi di questa squadra. Ecco dove lo vedremo il prossimo anno.

Il sorprendente annuncio che fa fantasticare gli appassionati

Nei giorni scorsi Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus e attuale opinionista televisivo per l’emittente Dazn, ha pubblicato un post sul proprio account Instagram dove ha dato addio al noto programma Supertele. ”Finisce così un’altra stagione intensa e bella di Supertele. Ringrazio tutti, colleghi e operatori, che hanno lavorato con passione e professionalità. Un team eccezionale, sono tanti e ognuno di loro è importante. Un ciclo deve per natura chiudersi… E se son rose…”

Queste le parole scritte dall’ex giocatore nella didascalia della foto pubblicata. Tuttavia queste affermazioni hanno scatenato le fantasie di tifosi e appassionati. Specialmente il tratto finale in cui dice ”Se son rose” sta facendo sì che in tanti hanno previsto per lui uno scenario a dir poco incredibile.

Il clamoroso scenario che infiamma la piazza

Ultimamente sta circolando una voce che vorrebbe proprio Ciro Ferrara nello staff di Antonio Conte in vista di una sua possibile nuova esperienza sulla panchina del Napoli. Con le parole del post dunque i tifosi azzurri si sono scatenati, commentando sotto lo stesso la loro speranza di vedere il tecnico salentino alla guida dei partenopei.

”Ciro ti aspettiamo a Napoli con Antonio Conte”, ”E se son rose fioriranno, perciò portaci Antonio… Cirù”, ”Ci vai da ospite con Antonio l’anno prossimo”. Questi sono solo alcuni dei commenti dei supporters napoletani. Conte e Ferrara sono molto amici, avendo condiviso a lungo lo spogliatoio della Juve da calciatori, e proprio per questa ragione la piazza azzurra sta riponendo nel loro ex difensore la fiducia di vedere l’ex ct della nazionale italiana in sella al nuovo progetto napoletano.