Spalletti in lacrime: si è infortunato e salta sicuramente Euro 2024 | Perdiamo un titolare certo

Spalletti perde un altro titolare. Formazione completamente da rifare a meno di un mese dall’inizio degli Europei.

È ufficialmente iniziato il count down per gli Europei. Manca meno di un mese all’esordio della nazionale, che avverrà il 15 giugno a Dortmund contro l’Albania – gara da non sbagliare assolutamente visto il girone di ferro – e per Spalletti sono già iniziate le prime grane.

Nelle scorse ore il ct ha infatti appreso di un importante forfait, che potrebbe costargli molto in termini di solidità e di affidabilità. L’ex Napoli ha fatto recentemente il punto sulle convocazioni, parlando in occasione della presentazione di Vivo Azzurri TV, affermando che il grosso delle chiamate sono già state decise, ma che ci sarà spazio ancora per qualche novità.

Spalletti però dovrà fare fronte al primo infortunio del suo gruppo, che ha colpito uno dei titolari della sua nuova gestione. Una notizia pesante come un macigno, che costringerà il commissario tecnico a rivalutare la formazione titolare.

Euro 2024, primo forfait per gli azzurri: infortunio al piede

Primo guaio per la formazione titolare di Luciano Spalletti. Nicolò Zaniolo, su cui il tecnico aveva puntato molto per valorizzarlo in nazionale, ha subito un infortunio al piede sinistro durante la scorsa giornata di Premier League. Una microfrattura durante la gara Aston Villa-Liverpool terminata 3-3. Un duro colpo per il ragazzo, ma anche per Spalletti.

La liaison con la nazionale aveva fatto tornare addirittura nostalgia d’Italia a Zaniolo, che a fine stagione – anche contestato in Inghilterra – sarebbe stato felice di tornare in Serie A, e di non fare ritorno in Turchia. Purtroppo l’ex Roma, se gli esami che svolgerà in queste ore dovessero confermare il primo bollettino medico, dovrà dire addio agli Europei.

Spalletti, riabilitato Scamacca: Europei più vicini per il bomber dell’Atalanta

Dopo i mesi finali di stagione non poteva non essere convocato Gianluca Scamacca. L’ex Sassuolo era rimasto a casa durante l’ultimo turno di convocazioni, probabilmente per motivi comportamentali. Stavolta i suoi gol e le sue prestazioni sembrano avere convinto Spalletti, che è tornato a parlare di lui ma per le sue gesta in campo: “Se Scamacca è questo, diventa difficile. Ricordiamoci che sono io quello che l’ha fatto giocare nelle partite fondamentali, prima di qualificarci”.

Oltre a Retegui, citato da Spalletti ed elogiato, sembra che sarà proprio Scamacca il trascinatore dell’Italia agli Europei in attacco. Adesso Spalletti dovrà rimboccarsi le maniche e provare a sostituire nel tridente titolare Nicolò Zaniolo.