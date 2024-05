Cremonese pareggia a Parma, Stroppa: «Ho avuto l’impressione che l’arbitro volesse compensare»

Giovanni Stroppa ha parlato in conferenza stampa al termine della partita pareggiata 1 a 1 sul campo del Parma. Di seguito un estratto delle sue parole:

«A me l’arbitraggio nella ripresa ha dato l’impressione di voler compensare quanto accaduto nel primo tempo. C’era un cartellino per un fallo su Tsadjout poco prima, per esempio. L’arbitro ha provato a pareggiare i cartellini, ne ha estratti alcuni gratuitamente. Ha incattivito un po’ la partita, i ragazzi erano tranquilli. Mi porto a casa il punto e i quattro di distanza dal Catanzaro. Andiamo a prendere le cose positive di oggi: non era semplice, il Parma mi è sembrato ancora più forte con la mente sgombra. Non era facile quindi portare a casa il risultato, eravamo pure avanti. E anche a livello numerico di giocatori in campo. Però, come successo altre volte, bisognava concretizzare quando sono state create le occasioni. Tante volte non abbiamo fatto gol facili nelle ultime giornate. Ho parlato ai ragazzi, ho detto loro che dobbiamo migliorare ancora alcuni aspetti. Ma ho fatto anche i complimenti per la reazione rispetto a quanto accaduto rispetto agli obiettivi iniziali. La cosa principale è liberare la testa da qualsiasi cosa e metterci a lavorare per i playoff».