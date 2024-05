Pari in Cosenza-Spezia, D’Angelo: «Contro il Venezia gara importante per entrambe»

Il tecnico dello Spezia, Luca D’Angelo, si è presentato in conferenza stampa a seguito del pareggio contro il Cosenza. Il tecnico ha commentato il 2-2 finale, soffermandosi anche sulla prossima sfida contro il Venezia.

«Venezia? Anche noi abbiamo bisogno di punti, sarà una partita importantissima per entrambe. Abbiamo disputato una buonissima partita, il Cosenza ha giocato alla morte e noi abbiamo avuto tante occasioni. Micai migliore in campo. Dobbiamo vincere contro il Venezia. Polemiche? No, assolutamente, la mia non è polemica. Il Cosenza ha giocato molto bene, Tutino è un gran giocatore. Noi, però, abbiamo giocato meglio e abbiamo avuto tante occasioni, Micai ha fatto 6-7 parate. Nervosismo? Le squadre si sono affrontate com’è giusto che sia, il nervosismo ci sta perchè la posta in palio era altissima. Il secondo tempo non ci sono stati più battibecchi».