Nessun gol in Modena-Como, Bisoli: «Prestazione di cuore»

Al termine della partita tra il Modena ed il Como, ha parlato Bisoli, tecnico dei gialloblù. Il tecnico dei canarini si è soffermato sulla prestazione dei suoi che, nella gara terminana 0-0, affrontavano una delle squadra più in forma del campionato cadetto: il Como di Roberts.

«I ragazzi hanno fatto una prestazione con il cuore. Non abbiamo fatto tirare in porta la seconda squadra del campionato e noi abbiamo avuto a disposizione tante occasioni per fare gol. Abbiamo segnato e ce l’hanno annullato per un soffio. Sono annate che se non sei bravo a stare sul pezzo diventa difficile. Ascoli? Sono la media di una tranquilla salvezza e dobbiamo metterci altri punti, oggi ho trovato una squadra. Muro su Cutrone? Questo è lo spirito che in B ti fa diventare importante e non ti fa retrocedere, questo è lo spirito. Con calma le occasioni che abbiamo avuto il prossimo anno ci farà andare in gol. Credo che la risposta che abbiamo dato dopo un derby perso con le ferite aperte è da uomini veri».