Serie A: succede di tutto a “San Siro”, Milan-Genoa termina 3-3. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Milan e Genoa, partita della 35^ giornata della Serie A 2023-2024 con inizio alle ore 18:00 allo stadio ‘San Siro’ di Milano. Dopo soli 5′ è il club ligure a passare in vantaggio: Fallo su Vogliacco nell’area di rigore dei padroni di casa. Retegui spiazza Sportiello e porta in vantaggio il Genoa. Al 45′ però il Milan la riprende con Florenzi. Cross di Chukwueze per la testa di Florenzi, il fuorigioco rossoblù non funziona e il terzino rossonero infila Martinez da pochi passi.

Nella ripresa, il Genoa colpisce nuovamente la difesa del Milan: tutto troppo facile per i rossoblù, cross dalla destra, Ekuban salta tra Tomori e Gabbia e infila Sportiello di testa. I rossoneri però si svegliano e nel giro di pochissimi minuti prima la riprendono a poi la ribaltano. Angolo di Florenzi per la testa di Gabbia, che svetta a centro area e supera Martinez, al 75′ Giroud con un sinistro al volo rasoterra imparabile porta il Milan in vantaggio. Ma il Genoa non molla e con Retegui segna il pari del 3-3.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA:

Inter 89

Milan 71

Juventus 65*

Bologna 64

Roma 59*

Atalanta 57 **

Lazio 56

Fiorentina 50*

Napoli 50*

Torino 47

Monza 45

Genoa 43

Lecce 36

Verona 34

Cagliari 32

Empoli 32

Frosinone 32

Udinese 29*

Sassuolo 29

Salernitana 15*

* Una partita in meno

** Una gara da recuperare