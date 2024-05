Serie A: 2 a 1 alla Fiorentina, colpo salvezza per il Verona. Empoli-Frosinone termina 0-0. La classifica aggiornata

Si sono appena conclusi i due match delle 15 della 35esima giornata di Serie A. Il Verona conquista tre punti pesanti in chiave salvezza, superando la Fiorentina per 2 a 1: gol di Lazovic su calcio di rigore nel primo tempo, a cui segue la risposta di Castrovilli. Nella ripresa Noslin firma la vittoria e permette agli scaglieri di allontanarsi dal 18esimo posto. Pareggiando 0 a 0, Empoli e Frosinone non rischiano e si dividono la posta in palio, seppur nella prima frazione di gioco il Var annulla la rete del vantaggio di Gyasi.

I RISULTATI FINALI

VERONA-FIORENTINA 2-1 (rig. Lazovic, Castrovilli, Noslin)

EMPOLI-FROSINONE 0-0

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 89

Milan 70*

Juventus 65*

Bologna 64

Roma 59*

Atalanta 57 **

Lazio 56

Fiorentina 50*

Napoli 50*

Torino 47

Monza 45

Genoa 42*

Lecce 36

Verona 34

Cagliari 32

Empoli 32

Frosinone 32

Udinese 29*

Sassuolo 29

Salernitana 15*

* Una partita in meno

** Una gara da recuperare