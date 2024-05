Serie A: la Fiorentina riprende il Verona, 1 a 1 all’intervallo. Reti inviolate in Empoli-Frosinone

Si sono appena conclusi i primi tempi delle due partite di Serie A delle 15, valevoli per la 35esima giornata. A Verona l’Hellas va in vantaggio grazie al rigore di Lazovic, procurato da Noslin. Dopo numerose occasioni ci pensa Castrovilli a ristabilire la partità. 0 a 0 nei primi 45 minuti nel match salvezza tra Empoli e Frosinone, con i padroni di casa che erano riusciti a sbloccarla con Gyasi ma l’intervento del Var annulla la rete per fuorigioco.

I RISULTATI PARZIALI

VERONA-FIORENTINA 1-1 (rig. Lazovic, Castrovilli)

EMPOLI-FROSINONE 0-0