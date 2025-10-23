Gazzetta dello Sport: “Palermo, per i 125 anni sette giorni di eventi in giro per la città”

Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il Palermo ha scelto di celebrare i suoi 125 anni di storia con una settimana interamente tinta di rosa. Sette giorni di eventi, simboli e momenti condivisi con la città per ricordare un legame che attraversa generazioni.

Le celebrazioni si sono aperte con una mostra fotografica davanti al Teatro Politeama, cuore pulsante della città e luogo simbolo del tifo rosanero. L’esposizione ripercorre, attraverso immagini storiche e inedite, le tappe più significative della storia del club, dai primi anni del Novecento fino alla rinascita contemporanea.

Luci rosa e talk con le leggende

Come sottolinea Vitale sulla Gazzetta dello Sport, la festa continuerà nei prossimi giorni con un percorso urbano illuminato di rosa: monumenti, piazze e luoghi storici di Palermo vestiranno il colore simbolo della squadra, creando un suggestivo itinerario celebrativo che culminerà nel weekend del 1° novembre.

Tra gli appuntamenti più attesi, il talk con le vecchie glorie rosanero, che riunirà calciatori, tecnici e dirigenti protagonisti delle diverse epoche del Palermo, per un amarcord di storie, emozioni e ricordi.

Lo show e le parole di Mirri

Il clou della settimana sarà lo show dell’1 novembre, in programma prima della gara casalinga contro il Pescara. Un evento pensato per celebrare la passione rosanero insieme ai tifosi, con ospiti e momenti dedicati alla storia e al futuro del club.

Nel corso delle celebrazioni, il presidente Dario Mirri ha sottolineato la visione a lungo termine del progetto: «Il Palermo sta costruendo fondamenta con una visione sul lungo periodo – ha dichiarato a Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport – non si può avere tutto subito, ma la strada è quella giusta».