Pagliuca presenta Juve Stabia-Carrarese: «A Palermo siamo stati noi a non voler vincere»

Alla vigilia della sfida tra Juve Stabia e Carrarese è intervenuto l’attuale tecnico delle vespe Pagliuca per presentare la sfida:

«È paradossale questo mese di mercato che destabilizza squadre come la nostra. Ma la partita di Palermo ci ha mostrato che siamo stati noi a non voler vincere, perché non abbiamo messo la cattiveria giusta. E questo non possiamo permettercelo. Abbiamo un obiettivo ben preciso da raggiungere e solo con la cattiveria e il piacere di giocare a calcio potremo raggiungerlo. I giocatori devono giocare per la maglia, per i tifosi, per la società, ma anche per le proprie ambizioni che passano attraverso il sogno Juve Stabia. Infortunati? Avremo diversi indisponibili, ma speriamo di recuperare Mosti che ci deve dare molto. Maistro non è al 100% per un piccolo problema nato in settimana ma so che stringerà i denti per stare in campo. Non avremo Candellone per squalifica e non avremo Fortini per l’infortunio dopo Palermo. Recuperiamo Floriani che a Palermo non ha giocato perché influenzato. Andreoni lo abbiamo perso quasi dall’inizio dell’anno e ancora non è disponibile. 15 punti nel girone di ritorno sono tanti e sono un obiettivo ambizioso, ma dobbiamo lottare per raggiungerlo. Mercato? Chi arriverà non sarà come chi ci lascerà ma la forza di questa squadra è l’unione del gruppo, che non deve essere influenzata da nessuno. I ragazzi sono eccezionali e devono essere consapevoli che tutti i 30 punti che abbiamo fatto hanno un marchio di fabbrica: il morso sul metro. Nelle ultime due partite è mancato e da domani deve ritornare».