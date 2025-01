TMW: “Monza, non solo la Samp. Su Valoti c’è anche la Salernitana”

Mattia Valoti potrebbe presto far ritorno in Serie B. Sul calciatore, attualmente di proprietà del Monza, si è mossa in primis la Sampdoria del ds Accardi. Gli accordi economici, però, non sono ancora stati trovati e le trattative proseguono. A notare uno spiraglio di possibilità è la Salernitana che adesso potrebbe inserirsi e trovare l’offerta vincente per convincere Valoti a scegliere i granata.

In questa stagione Valoti ha giocato cinque gare in Serie A, l’ultima contro la Fiorentina nell’ultima vittoria dei brianzoli in Serie A, nel penultimo turno di campionato. Nelle scorse ore si è parlato anche di una possibile offerta dell’AEK Atene di due milioni per il giocatore, con il Monza che ha deciso di non accettarla.