TMW: “Triestina, nel mirino l’ex rosa Stulac”

La Triestina cerca rinforzi da categorie superiori. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, con l’arrivo di Tesser in panchina è iniziata un mini rinascita per la Triestina, che da ultima nel Girone A di Serie C ha adesso toccato il 17esimo posto.

Il club sta trattando con il Monza per prelevare l’attaccante Davide Diaw e sta lavorando, per trovare quanto prima l’intesa. Stessa cosa che si cerca con la Reggiana, dove gli occhi sono puntati sull’ex centrocampista rosanero Leo Stulac, in uscita dall’Emilia. Si attendono sviluppi.