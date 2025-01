TMW: “Palermo-Pohjanpalo, si continua a trattare con il Venezia. C’è l’offerta al giocatore”

Come riportato dal noto esperto di calciomercato Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, continuano le trattative tra Palermo e Venezia per arrivare a Joel Pohjanpalo. I rosanero vorrebbero rinforzare il reparto offensivo piazzando un colpo di altissimo livello per la categoria che sta tenendo in ansia i tifosi lagunari.

Intanto sono state rese note le possibili cifre proposte al calciatore, il Palermo avrebbe offerto al centravanti finlandese 1.7 milioni di euro più un bonus per arrivare ai 2 netti, cifra che andrebbe a guadagnare in Serie A nel caso in cui il Palermo dovesse raggiungere la promozione. La trattativa è in stato avanzato, ma il club rosanero sta comunque aspettando il Venezia che vorrebbe prima assicurarsi un sostituto così da poter, successivamente, salutare Pohjanpalo.