Pedullà: “Sondaggio del Venezia per Balotelli”

Mario Balotelli potrebbe lasciare il Genoa in questa sessione di calciomercato. Il calciatore, sempre più ai margini degli schemi tattici del tecnico Vieira, cerca più spazio e diversi club hanno mostrato interesse nei suoi confronti. Ha parlato con il Trapani del patron Antonini, ma la sua volontà è quella di restare in Serie A.

Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, due club avrebbero effettuato dei sondaggi per comprendere la fattibilità di un operazione: si tratta di Empoli e Venezia. Il club lagunare, in particolare, sta per salutare Joel Pohjanpalo (che sta per trasferirsi in rosanero) e potrebbe cercare di rinforzare il reparto offensivo proprio con l’ex centravanti di Milan e Inter. Si attendono sviluppi nelle prossime ore.