Di Marzio: “Venezia, individuato il post Pohjanpalo. Si attende solo il sì di Shomurodov”

Grandi manovre di mercato in casa Venezia. Come riportato dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, Joel Pohjanpalo è sempre più vicino a diventare un nuovo attaccante rosanero. Il club lagunare si è immediatamente mobilitata per rilevarne un sostituto ed il profilo scelto dal club è quello di Eldor Shomurodov.

Si attende solo il sì definitivo del calciatore al Venezia, che potrebbe arrivare entro domenica 26 gennaio, sulla base di un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto. Nel corso di questa stagione, Shomurodov ha collezionato 15 presenze mettendo a segno 2 gol e 1 assist (tra campionato e coppa).