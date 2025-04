Sampdoria, il ds Mancini si presenta: «Emozione immensa. Mi metto a disposizione»

Giornata di presentazione per la Sampdoria. Dopo la decisione dell’esonero di Semplici, ed il conseguente affidamento dell’area tecnica ad Evani, si è presentato anche il nuovo ds del club Andrea Mancini:

«Per me è un’emozione immensa. Vorrei ringraziare il Barcellona e Deco per avermi dato l’opportunità di tornare, per me era un’opportunità troppo grande. Mi sono sentito in dovere di cercare di fare il massimo per cercare di aiutare questa società. Vedendola da fuori, mi faceva stare male. Che gruppo hai trovato? Io sono fermamente convinto che questa squadra ha dei valori più importanti di quanto visto fino ad oggi. Cosa è accaduto fino a lunedì non ci deve interessare. Io sono convinto che lavorando con persone che incarnano il valore della Sampdoria possa dare una mano ai ragazzi. I valori tecnici dei giocatori non si discutono. Ruolo? Per il mio ruolo non è facile entrare in corsa. L’unica cosa che posso dire ai ragazzi è che mi metto a disposizione per loro 24 ore su 24. Cerchiamo di portare spensieratezza e sorrisi. Devono venire qua e divertirsi. Il futuro nostro è il Cittadella. Non esiste dopo Cittadella».