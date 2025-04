Lega B: Pulsee Luce e Gas nuovo Energy Partner

Pulsee Luce e Gas nuovo Energy Partner della Lega Serie B. Di seguito la nota ufficiale:

“Un progetto strategico che vedrà l’azienda sempre più presente e vicina ai consumatori italiani con nuove aperture di store in numerosi capoluoghi di Provincia Italiani e la volontà, a pochi anni dall’inizio delle sue attività, di sostenere il talento italiano e i contesti in cui il potenziale si esprime al meglio. Queste le premesse valoriali che uniscono Pulsee Luce e Gas – società di Axpo Italia per le utenze domestiche e che oggi, forte di una riconoscibilità come operatore digitale che la porta ad essere tra le prime 10 aziende italiane per influenza sui consumatori[1], conta su una presenza fisica su tutto il territorio italiano grazie ad una capillare rete di agenzie – e Lega Serie B che, da novant’anni, rappresenta “il Campionato degli Italiani”.

L’accordo, partito con operazioni di visibilità tramite led a bordocampo durante i match di quest’ultima fase del campionato cadetto e che vivrà il suo massimo momento di spettacolarità con le finalissime di playoff e playout, si sostanzierà in una vera e propria “energy partnership” a partire della prossima stagione sportiva e relativamente al campionato di calcio della Serie BKT.

La volontà di raggiungere la provincia Italiana, nell’ottica di una sempre migliore penetrazione della sua riconoscibilità, è stata l’attivatore principale di questo nuovo impegno di Pulsee Luce e Gas che, oltre al Calcio, ha scelto il talento in diverse discipline – dalla cultura alla musica, dall’arte alla tecnologia – come territori ideali per arrivare ad un pubblico vasto e che esprime un forte bisogno di semplificazione, trasparenza e attenzione al rapporto con il proprio operatore quando si tratta di luce e gas per la casa.

Attualmente impegnata nel campionato di Serie A grazie alle sponsorizzazioni di maglia di Genoa CFC e AC Monza, Pulsee Luce e Gas guarda al futuro del nostro calcio cui vuole portare l’energia giusta sostenendone i migliori prospetti e supportando l’impegno di un movimento che canalizza forti componenti passionali. La società è infatti sia front jersey sponsor del Modena Calcio, impegnato nel campionato nazionale Primavera che del Pordenone FC che attualmente milita nel Girone A del campionato Promozione del Friuli.

La partnership con Lega Serie B si sostanzierà in operazioni di visibilità, sia per Axpo che per Pulsee Luce e Gas, su tutti i campi nell’arco dell’intero campionato che oggi conta 20 squadre in altrettante città e 380 partite i cui diritti di trasmissione TV in co-esclusiva sono stati assegnati a DAZN per i prossimi tre anni.

Per l’azienda il contatto diretto con gli stadi delle città le cui squadre militano e militeranno nel campionato della Serie BKT, sarà un’ulteriore occasione per sostenere il suo percorso di “Alfabetizzazione Energetica” rispondendo a esigenze, richieste e necessità di informazioni dei consumatori oltre che un fondamentale strumento di networking territoriale.

“Desidero ringraziare Pulsee Luce e Gas per aver scelto la Lega Serie B come partner strategico di un progetto che valorizza il nostro campionato – ha dichiarato il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin – . Rappresentiamo da sempre il territorio, le sue città e i suoi tifosi. La partnership con un operatore così innovativo testimonia non solo il lavoro della Lega a favore delle proprie Società in un’ottica di promozione del cambiamento e della sostenibilità economico-finanziaria, ma anche una grande opportunità per tutte le realtà territoriali legate al nostro campionato”.

“Il nostro impegno nello sport e nel calcio possono essere considerati ormai un pilastro nella strategia di ampliamento della riconoscibilità dell’azienda e, conseguentemente della base clienti che ad oggi supera i 200 mila punti in tutta Italia.” Ha commentato Alicia Lubrani, Amministratore Delegato di Pulsee Luce e Gas. “Oltre alla passione per lo sport come motore di emozioni e grande visibilità, siamo da sempre concentrati ad intercettare i contesti in cui si esprimono i migliori talenti e la Serie BKT di calcio rappresenta da sempre il trampolino di lancio di tanti campioni che oggi possiamo ammirare sui campi d’Italia e di tutta Europa portando prestigio al nostro Paese. Con Pulsee Luce e Gas abbiamo obiettivi di crescita ambiziosi per i prossimi anni, non solo dal punto di vista numerico ma di crescita strutturale dell’educazione rispetto alla consapevolezza su una componente sempre più rilevante dell’economia domestica. Sappiamo quanto lavoro ci sia ancora da fare in termini di conoscenza e che qualsiasi risultato in questa direzione vada nell’interesse di tutto il comparto e siamo certi che questa iniziativa darà ulteriore impulso al nostro progetto strategico di capillarizzazione della nostra presenza su tutto il territorio italiano. Un modo ulteriore per sostenere una proposta di servizi flessibile, attenta alle esigenze del consumatore di oggi e con una visione del futuro energetico in grado di rispondere prontamente ad un contesto estremamente mutevole”.