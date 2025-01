Semplici presenta Mantova-Sampdoria: «Serve qualcosa in più»

Alla vigilia della sfida tra Mantova e Sampdoria, è intervenuto l’attuale tecnico dei blucerchiati Semplici per presentare la sfida:

«Mentalmente la squadra stava bene, il nostro valore sarebbe dovuto emergere. In questi momento la responsabilità cresce e sta a noi saperla gestire. Atteggiamento? Alla base di ogni prestazione devono esserci serenità e fiducia, ma non sono sufficienti per ottenere risultati concreti. I giocatori si sentono responsabili e in allenamento danno il massimo, ma serve qualcosa in più. Per migliorare è fondamentale avere l’atteggiamento giusto anche in campo. Mercato? Niang e Beruatto si sono adattati bene alla squadra. Entrambi stanno bene, anche se Niang non è ancora in condizione ottimale. Curto e Oudin? Verranno con noi e potranno darci una mano. Pedrola? Non giocava non per dispetto, ma perché non aveva una forma fisica ottimale, da parte sua e per il nostro impianto di gioco. Io vorrei tenerlo, poi vedremo quello che succedere. Infortuni? Ferrari ha completato la settimana allenandosi con la squadra, Bereszynski dovrebbe tornare a disposizione settimana prossima. Benedetti è ancora fuori, Ioannou invece è tornato in gruppo. Modulo? Continueremo con quello che abbiamo usato contro il Cesena, ma la chiave deve essere l’atteggiamento mentale, non il sistema di gioco. Tifosi? Dispiace per la situazione della trasferta, il calcio deve tornare a essere più genuino, bello e passionale. Impedire le trasferte non è mai la soluzione ideale. Fuori rosa? Giocatori fuori rosa? Chi lo è ci resta. Di calciomercato non parlo, sappiamo cosa serve per risalire in classifica».