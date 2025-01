Mignani presenta Cesena-Bari: «Siamo un gruppo che ha grande voglia di far qualcosa di importante»

Domani, sabato 25 gennaio alle ore 15, il Cesena giocherà in casa contro il Bari in occasione della 23esima giornata di Serie B. L’allenatore dei bianconeri ed ex dei biancorossi, Michele Mignani, ha rilasciato le seguenti parole in conferenza stampa:

«Penso che questo sia stato un vero gruppo dal primo giorno in cui ho incontrato i ragazzi. Come ho detto recentemente, questo è un gruppo meraviglioso con una grande voglia di fare qualcosa di importante insieme. Probabilmente è nella voglia e nella combattività che dobbiamo crescere e, se cresciamo in quello, il resto ci riesce abbastanza naturale. Io vorrei questo tutte le partite, poi bisogna tenere a mente che davanti a noi c’è un avversario, che domani è forte, solido e ben allenato. È una squadra che sta facendo un buon campionato ed ha avuto grande continuità nella prima parte di stagione, ma la partita parte da zero a zero ed entrambe le squadre avranno voglia di fare dei punti. Io vorrei che domani ci sia la continuità di atteggiamento che stiamo avendo, poi le partite si caratterizzano per mille episodi diversi, ma io non voglio parlare di quello, ma di come entrare in campo, dello spirito, della voglia di aiutarsi, di combattere, della voglia di vincere i duelli ed andare più forte dell’avversario»