Serie B: i prossimi due turni dedicati alla collezione “Calciatori Panini 2024-2025”

In occasione del lancio della nuova collezione Panini “Calciatori 2024-2025”, la Lega B e Panini S.P.A. sono lieti di annunciare il ritorno dei “Panini Days”, una serie di attività che coinvolgeranno i tifosi e le famiglie durante le gare della 23a e 24a giornata della Serie BKT.

Le azioni previste – si legge sul sito ufficiale della Lega Serie B – sono pensate per celebrare la connessione tra il calcio e la storica passione per le figurine, un legame che coinvolge la B da oltre 60 anni. A partire dalla distribuzione degli album “Calciatori 2024-2025” ai tifosi fino all’iconico scambio di maxi-figurine fra i capitani, saranno diverse le occasioni per vivere l’emozione del campionato in modo unico e coinvolgente.

Di seguito, le principali attività e relative specifiche:

Attività di Sampling: durante le gare della 23a e 24a giornata, gli album Panini “Calciatori 2024-2025” saranno distribuiti direttamente presso gli stadi della Serie BKT.

Cerimoniale pre-gara con 23 bambini: per ogni gara in casa, i club coinvolti inviteranno 23 bambini a prendere parte al cerimoniale pre-gara, tenendo in mano un album Panini.

Scambio Maxi-Figurine: durante il tradizionale scambio a centrocampo tra i capitani delle squadre, verranno scambiate due maxi-figurine, una per ogni capitano, in sostituzione dei gagliardetti.

Led Bordocampo e Maxischermo: tutti gli stadi ospiteranno la grafica dedicata ai Panini Days sui led bordocampo, mentre sui maxischermi verranno trasmesse le slide delle figurine durante la lettura delle formazioni.

Social Media: un’ulteriore promozione dell’iniziativa avverrà sui canali social ufficiali della Lega B, grazie alla collaborazione con il reparto digital.

Le attività riportate contribuiranno a rafforzare il legame con i tifosi e a celebrare la tradizione calcistica che contraddistingue le figurine Panini, rendendo ancora più speciali le giornate della Serie BKT.