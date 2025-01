Possanzini presenta Mantova-Sampdoria: «Vietato considerare i blucerchiati allo sbando»

Alle ore 17:15 di domani, sabato 25 gennaio, il Mantova affronterà la Sampdoria in occasione della 23esima giornata di Serie B. Il tecnico biancorosso, Davide Possanzini, ha presentato la gara in conferenza stampa:

«Ho detto che avrei rivoluto rigiocare la gara dell’andata in quanto, a mio avviso, avevamo subito un torto arbitrale decisivo. Ce la giocheremo senza rancori. Una partita importante in un momento in cui stiamo facendo abbastanza bene, dobbiamo solo continuare e cercare di crescere, dobbiamo migliorare ancora tantissime cose. I risultati dicono che la Samp sta ottenendo meno di quanto ci si aspettava, qualche negatività ci sarà. Sappiamo anche la qualità dei singoli blucerchiati, ci sono giocatori fortissimi. Una squadra che non è allo sbando e che dobbiamo rispettare: bisogna aspettarsi una reazione. Quello che mi preoccupa di più è l’orgoglio dei giocatori della Sampdoria, che di fronte ad un momento di difficoltà può diventare un’arma determinante. Dobbiamo cercare di vivere la partita con entusiasmo e lucidità».

Sul mercato:

«Non mi aspetto niente in questi ultimi giorni. c’è un confronto quotidiano col direttore sportivo, stiamo cercando di vedere ciò che offre il mercato in relazione alle nostre esigenze. Però, secondo me, stiamo bene così numericamente e per duttilità di giocatori, sono abbastanza tranquillo. Se ci fosse l’opportunità di prendere un giocatore che alza il livello, la prenderemmo in considerazione».