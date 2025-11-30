Repubblica: “Vichingo da vero bomber, Vasic si conferma. Le pagelle di Palermo-Carrarese”

Le pagelle firmate da Massimo Norrito per la Repubblica Palermo restituiscono l’immagine di un Palermo maturo, concreto e finalmente convincente dopo settimane complicate. Un’analisi equilibrata che premia i protagonisti della gara — su tutti Pohjanpalo, Segre e Palumbo — senza trascurare l’organizzazione difensiva e la solidità del gruppo. Come evidenzia Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la squadra di Inzaghi ha dominato in ogni reparto, mostrando compattezza, qualità e una capacità realizzativa che ricorda le prime giornate di campionato. Una lettura lucida che Massimo Norrito de la Repubblica Palermo arricchisce con particolare attenzione agli equilibri tattici e alla crescita individuale dei singoli. Nel complesso, come ribadito dallo stesso Massimo Norrito per la Repubblica Palermo, un Palermo in piena ripartenza.

Joronen 6

Una parata in tuffo con grande sicurezza, giusto per far vedere che c’è anche lui. Per il resto praticamente inoperoso.

Bereszynski 6

Preferito a Diakitè, disputa una gara ordinata e attenta, senza concedere spazio agli attaccanti avversari. Solo a tratti prova a spingersi in avanti.

Bani 6,5

Nei primi minuti è il più pericoloso del Palermo: solo un intervento del portiere gli nega il gol. Poi torna ai suoi compiti difensivi e non sbaglia nulla, con autorevolezza.

Dal 38’ st Peda sv.

Ceccaroni 6,5

Da un suo inserimento nasce il gol che sblocca la partita. Perfetto in fase difensiva, sempre disponibile anche in appoggio offensivo.

Dal 15’ st Veroli 6 – Subentra a gara ormai indirizzata e gestisce senza difficoltà.

Pierozzi 6,5

Va al tiro, presidia la fascia e si rende spesso pericoloso. Mette lo zampino nel terzo gol. Crescita evidente rispetto alla gara con l’Entella.

Segre 7

Un gol, un assist, tanta corsa e sacrificio. La panchina di Chiavari gli ha dato la scossa. Prestazione completa.

Dal 38’ st Brunori sv.

Ranocchia 6

È lui a dettare i tempi del brillante centrocampo rosanero. Rallenta quando serve, accelera quando bisogna affondare. Buon rientro dopo la squalifica.

Palumbo 7

Tiro già dopo tredici secondi: chiaro segnale dell’intenzione di incidere sulla gara. Prestazione maiuscola coronata dal gol.

Dal 15’ st Giovane 6 – Minuti utili, entra con ordine e senza sbavature.

Augello 6

La fascia sinistra è completamente sua. Spinge con continuità, spesso trovando le sovrapposizioni di Ceccaroni.

Le Douaron sv

Tanta volontà ma nessuna conclusione. Esce dopo mezz’ora per un problema fisico.

Dal 33’ pt Vasic 6,5 – Inzaghi lo inserisce appena può e lui risponde bene. Sfortunato sul palo che gli nega il primo gol in Serie B.

Pohjanpalo 7,5

Tre gol, letale su ogni palla giocabile. Bomber di razza, anche uomo assist e sempre dentro l’azione.