Natale a Palermo, eventi anche nelle zone rosse: il piano del Comune

Un piano di Natale diffuso, capace di abbracciare centro storico e periferie, è quello delineato quest’anno dall’amministrazione comunale. Come racconta Tullio Filippone su Repubblica Palermo, il Comune punta a portare concerti, iniziative culturali e attività sociali non solo nei luoghi simbolo della città, ma anche nelle cosiddette zone rosse — Teatro Massimo, piazza Olivella, Vucciria e Maqueda-Stazione — aree sottoposte da un mese a controlli straordinari dopo l’omicidio del 21enne Paolo Taormina.

Secondo quanto riferito da Tullio Filippone su Repubblica Palermo, la novità principale riguarda proprio la decisione di trasformare queste zone in spazi di cultura e intrattenimento, nello spirito di una presenza istituzionale che vuole evitare l’isolamento e riportare vivibilità e socialità. Alle attività del centro si aggiungono poi iniziative pensate per i quartieri periferici, a partire dallo Zen, con un calendario che sarà ufficializzato nei prossimi giorni e che accompagnerà la città per tutto il mese di dicembre.

La seconda novità, come evidenziato ancora da Tullio Filippone su Repubblica Palermo, riguarda il sistema di luminarie: nell’area Unesco del centro storico i decori saranno ispirati ai motivi arabo-normanni, mentre in via Libertà il tema scelto sarà il Liberty. Un progetto ampio, commentato così dal sindaco Lagalla: «Vogliamo un Natale che arrivi ovunque, anche nelle zone rosse, che possono trasformarsi in luoghi di cultura, spettacolo e socialità positiva».

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la presentazione dell’albero di Natale del Politeama, in programma il 7 dicembre e donato da un partner privato, Autosystem. In piazza Castelnuovo il palchetto della musica ospiterà un presepe virtuale proiettato nel tempietto ottocentesco. Ed è qui che inizieranno i preparativi del concerto di fine anno, con un budget di 500 mila euro finanziato attraverso la tassa di soggiorno. Come riportato da Tullio Filippone su Repubblica Palermo, sul palco saliranno Arisa e i The Kolors, proposta artistica di Gomad Concerti, selezionata tra le sei offerte presentate.

Accanto al programma istituzionale si affiancheranno le iniziative private: il Palermo Christmas Village alla Fiera del Mediterraneo — che debutterà il 6 dicembre 2025 con un ampliamento della pista di pattinaggio —, NataleLandia a Villa Filippina e la terza edizione della cittadella del Natale di Artigianando.