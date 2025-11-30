Repubblica: “Cinque gol e tanto gioco. I rosa battono la Carrarese e tornano a sorridere”

La serata del Barbera sarebbe potuta essere perfetta, se non fosse stato per la rissa nel prepartita tra due gruppi di tifosi rosanero. Lo racconta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, evidenziando come la tensione iniziale non abbia però scalfito la prestazione di un Palermo capace di ritrovare gioco, intensità e fiducia. Cinque gol alla Carrarese e una risposta forte dopo il momento negativo: esattamente ciò che serviva alla squadra di Inzaghi.

Secondo quanto riportato da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, i rosanero hanno mostrato una prestazione finalmente convincente, fatta di buon calcio, aggressività e sacrificio. Il 5-0 dà continuità alla vittoria che mancava dalla sfida con il Pescara, mentre la squadra riscopre automatismi e brillantezza che ricordano l’avvio di stagione.

Il gol che sblocca la gara è un esempio di calcio corale, come sottolinea Massimo Norrito su la Repubblica Palermo: Palumbo inventa la verticalizzazione, Ceccaroni si inserisce sulla sinistra, Pohjanpalo rifinisce di prima e Segre conclude con precisione chirurgica al 24’. Una rete costruita, cercata e soprattutto capace di liberare la testa dei rosanero, che da lì in avanti alzano ritmo e qualità.

Il Palermo crea subito altre occasioni: al 29’ Pierozzi impegna Bleve, poi Palumbo sfiora il raddoppio con un gran destro a giro. Una squadra diversa rispetto alla versione vista a Chiavari: non solo possesso, ma concretezza e pericolosità. Già nei primi minuti erano arrivati segnali importanti, con Palumbo subito al tiro e Bani vicino al gol al 7’, fermato dal portiere ospite.

L’infortunio di Le Douaron al 33’ non cambia il copione: Inzaghi inserisce Vasic e il Palermo continua a spingere. Il 2-0 arriva al 44’, ancora descritto da Massimo Norrito su la Repubblica Palermo: Segre porta palla, apre sulla sinistra e serve un cross perfetto per Palumbo, che si avvita e insacca il suo primo gol stagionale.

La ripresa è un prolungamento dei primi 45 minuti. Appena tre minuti dopo il rientro in campo, Pohjanpalo firma il 3-0, ribadendo in rete una respinta corta di Bleve. Al 53’ Vasic centra il palo e sfiora un poker che arriva comunque più tardi, quando proprio il serbo si procura il rigore trasformato dal finlandese.

Il “vichingo” non si ferma: nel finale completa la tripletta, sigillando un 5-0 che — come osserva ancora Massimo Norrito su la Repubblica Palermo — ha tutto il sapore di un rilancio. Una serata che può segnare un nuovo inizio, nella speranza che la reazione vista con la Carrarese non resti un episodio isolato.