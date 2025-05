Padova, si programma la B. Porchia: «Ripartiremo da Andreoletti in panchina»

Ai microfoni de Il Gazzettino Sandro Porchia, braccio destro del direttore sportivo del Padova Massimiliano Mirabelli, si è espresso per parlare della programmazione del club in vista della prossima stagione di Serie B:

«Andreoletti? Sicuramente ripartiamo con il mister. È una persona empatica che quando parla riesce a trasmettere il suo pensiero e anche sicurezza, è giovane ma vedi che ha il fuoco dentro, trasmette energie, passione e tantissima convinzione. A Lumezzane al triplice fischio ho pianto di gioia come un bambino per la carica emotiva e la vicinanza allo staff e ai ragazzi. – prosegue il dirigente veneto – Ho sempre cercato di dare il meglio di me perché la responsabilità era doppia, nel senso che quando non c’era il direttore Mirabelli facevo le sue veci».

«Quello che ho sempre detto ai ragazzi è che i campionati si vincono con il gruppo e una grande mentalità: avere vinto è stato merito di tutti, e averlo fatto a Padova è stato straordinario. Tutte queste componenti le abbiamo ritrovate nella squadra che non ha mai smesso di lottare e questo è stato merito suo perché sotto questo profilo non ha mai sbagliato un allenamento. Insieme a mister e direttore faremo tutte le valutazioni per comporre la rosa del prossimo anno, l’importante è però partire da una buona base che conosce già il pensiero di Andreoletti»