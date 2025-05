Guidonia: Lucchesi è il nuovo direttore generale

Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio profilo, il Guidonia Montecelio ha reso noto come l’ex rosanero Fabrizio Lucchesi sarà il nuovo direttore generale del club La nota:

“Con l’obiettivo di preparare nel migliore dei modi la stagione sportiva 2025/2026, la prima storica in Serie C per la città, il Guidonia Montecelio 1937 Fc comunica che Fabrizio Lucchesi sarà il nuovo direttore generale del club. Dirigente sportivo di lungo corso, Fabrizio Lucchesi è stato direttore generale quando ha portato l’Empoli nella massima serie, nella Roma dello Scudetto del 2001, nella rinascita della Fiorentina, nel Pescara, nel Pisa, nel Palermo e tante altre”.