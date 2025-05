Catanzaro-Spezia, Pio Esposito: «Partita da dieci, ma non è finita»

Dopo la vittoria per 0-1 dello Spezia sul campo del Catanzaro, l’attaccante degli aquilotti Francesco Pio Esposito, ha voluto commentare la prestazione fatta dai suoi ai canali ufficiali del club:

Prima ha voluto esprimersi sul magnifico gol su punizione.

«In questi due anni ho avuto modo di ammirare Salvatore nel battere le punizioni ed è da un po’ che provo a batterle perché è una cosa che mi è sempre piaciuta; sto cercando di specializzarmi sempre di più e oggi ho avuto l’occasione di calciarla ed é andata bene perciò sono contentissimo, anche perché me lo sentivo e volevo davvero calciarla dopo averla conquistata».

Poi sulla prestazione, con un occhio alla gara di ritorno.

«La squadra oggi ha fatto una partita da dieci, nel primo tempo abbiamo attaccato solo noi mentre nel secondo abbiamo fatto subito due gol in casa del Catanzaro, che è uno dei campi più ostici del campionato. Personalmente, nel primo tempo ho giocato un po’ sottotono poiché gli avversari l’avevano preparata sui raddoppi sulle due punte, mentre nel secondo tempo si sono aperti più spazi e sono uscito anche io. Non è finita perchè in queste gare non si guarda la classifica del campionato, quelle dei playoff sono tutte gare a sé e quindi bisogna essere concentrati al massimo per fare al ritorno una partita come all’andata».

Infine sulla gara in programma al Picco.

«Ora ci aspetta una partita da Picco per andarci a prendere questa finale che ci meritiamo. Ci tengo anche a ringraziare i tifosi che si sono fatti tredici ore di pullman per raggiungerci a Catanzaro e di loro l’appuntamento a domenica, nella nostra casa».