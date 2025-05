Padova, rivoluzione giovane per la Serie B: almeno 10 rinforzi in arrivo, caccia agli under 2002

Il Padova si prepara alla Serie B con una chiara parola d’ordine: ringiovanimento. Come riportato da Il Mattino di Padova, il club biancoscudato sarà chiamato a rinnovare profondamente la propria rosa per adeguarsi ai nuovi criteri imposti dalla Lega B, che prevedono un massimo di 18 giocatori over (nati entro il 31 dicembre 2001) e numero illimitato di under, oltre a due possibili “calciatori bandiera”.

Solo due under utilizzabili: serve un’inversione di rotta

Attualmente, tra i giocatori protagonisti della promozione, solo Mattia Fortin (2003) e Carmine Cretella (2002) rientrerebbero nei nuovi parametri. Fortin, portiere titolare, potrebbe essere ceduto al Lens, ma resterebbe in prestito. Cretella, invece, nonostante un minutaggio ridotto, ha ancora un anno di contratto e potrebbe essere confermato come utile pedina under.

Obiettivo: giovani di qualità e minutaggio incentivato

Il ds Massimiliano Mirabelli avrà il compito di individuare almeno cinque giovani in grado di garantire minutaggio da protagonisti, anche per intercettare i contributi federali legati alla valorizzazione degli under. In quest’ottica, continua a prendere quota l’idea del ritorno di Aljosa Vasic, centrocampista classe 2002 con già due stagioni di Serie B nel curriculum, nonostante le difficoltà incontrate a Palermo.

Rinnovi, uscite e spazio ai nuovi

La rosa passerà da 23 a 25 elementi, e si prevede un ricambio corposo: almeno dieci nuovi acquisti tra giovani e profili esperti. Diversi giocatori lasceranno Padova, come Bianchi, Pirrello, Granata, Favale, Villa e Liguori. Resta in bilico il futuro di due pilastri: il capocannoniere Bortolussi e il capitano Kirwan, che potrebbe rappresentare uno dei due “calciatori bandiera”, ma è in scadenza a giugno.

Una Serie B da protagonisti

Nonostante la vittoria del campionato e un’età media piuttosto alta (26,7 anni, la seconda della C dopo il Vicenza), il Padova punta a un progetto competitivo e sostenibile, in linea con il nuovo regolamento e con una visione a lungo termine. Il mercato estivo si annuncia intenso, ma anche stimolante: la nuova Serie B richiederà freschezza, qualità e idee chiare. E a Padova, il motore è già acceso.