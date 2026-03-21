Gazzetta dello Sport: “Padova-Palermo, le probabili: Inzaghi vara il 4-2-3-1 con tridente alle spalle di Pohjanpalo”

Il Palermo si prepara alla sfida dell’Euganeo con un cambio deciso di assetto tattico. Come riporta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, Inzaghi è orientato a confermare il 4-2-3-1 già provato in settimana, con l’obiettivo di aumentare la pericolosità offensiva e tornare alla vittoria dopo gli ultimi risultati deludenti.

Una scelta, sottolineata ancora da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, che punta a dare maggiore qualità negli ultimi metri, affidandosi al trio composto da Johnsen, Palumbo e Rui Modesto alle spalle di Pohjanpalo, riferimento centrale dell’attacco rosanero.





Secondo quanto evidenziato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, in mezzo al campo spazio alla coppia Ranocchia-Segre, mentre la linea difensiva sarà composta da Pierozzi e Augello sugli esterni, con Bani e Ceccaroni al centro davanti a Joronen.

Come ribadisce Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, il nuovo sistema comporta un atteggiamento più offensivo, ma rappresenta una scelta quasi obbligata per restare agganciati alla corsa promozione.

Il Padova risponderà con un assetto offensivo, con Sorrentino tra i pali e una linea difensiva composta da Belli, Pastina, Perrotta e Favale. In mezzo Fusi e Capelli, con Di Mariano e Ghiglione sugli esterni e il tandem offensivo formato da Gomez e Lasagna.

Probabili formazioni

Padova (4-3-1-2):

Sorrentino; Belli, Pastina, Perrotta, Favale; Capelli, Fusi, Di Mariano; Gomez; Lasagna, Bortolussi.

Allenatore: Andreoletti

Palermo (4-2-3-1):

Joronen; Pierozzi, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Johnsen, Palumbo, Rui Modesto; Pohjanpalo.

Allenatore: Inzaghi

Dettagli match

Stadio: Euganeo (Padova)

Orario: ore 15:00

Arbitro: Marinelli (Tivoli)

Assistenti: Capaldo, Laghezza

Var: Giua

Avar: Di Vuolo

TV: Dazn