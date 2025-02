Padova, il sindaco: «In caso di Serie B sistemeremo l’Euganeo»

Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha parlato ai microfoni de “Il Corriere del Veneto” in merito ai lavori di ammodernamento dello Stadio Euganeo. Di seguito le sue parole:

«Da sindaco mi sono riuscite tante cose ma quella della Curva purtroppo no. È successo di tutto, siamo stati fermi due anni. Adesso ripartiamo, per l’avvio dei lavori non ci vorrà molto e poi dovremo calcolare 300 giorni. Quella Curva vogliamo abbellirla, faremo qualcosa anche con quel che resta della pista di atletica. Vogliamo arrivare in fondo dopo tanto tempo. Non vorrei parlarne perché sono scaramantico e i tifosi si arrabbiano, ma se il Padova andrà in Serie B sistemeremo lo stadio, con tutto quello che c’è da fare per renderlo a norma. Vogliamo tutti fortemente la Serie B, la squadra ci ha provato e ci è andata vicinissima tante volte. Questo può essere l’anno buono, ma vediamo quello che accadrà sul campo».